Montella: “Sono contento per la vittoria. Bisogna riabituarsi a vincere”

Vincenzo Montella può sorridere dopo la vittoria per 2-1 contro il Chivas Guadalajara nella gara inaugurale dell’International Champions Cup. “Sono contento per il successo. Dobbiamo abituarci nonostante siano solo amichevoli e le condizioni di alcuni giocatori non sono idilliache. Oggi c’era molta umidità e qualcuno ha faticato più del previsto. Vlahovic mi ha sorpreso molto. Ha tanta personalità anche se deve crescere a livello tattico. Chiesa e Milenkovic sono appena arrivati e hanno bisogno ancora di tempo prima di scendere in campo”.

Foto Zimbio