Montella: “Soddisfatto della prestazione, qui ha sofferto anche la Juve. In bocca al lupo a Dessena”

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Brescia: “Voglio salutare e mandare un carissimo in bocca al lupo a Dessena, so che è un guerriero e so che ce la farà anche questa volta a tornare forte come adesso. La partita? Campo ostico, sofferto un po’ all’inizio con quel gol giustamente annullato. Poi la squadra non ha concesso niente se non l’occasione di Balotelli, nel finale siamo andati vicini al gol. La squadra mi è piaciuta: solida, ordinata, non ha mai perso la testa. Qui hanno sofferto in tanti, anche la Juve, che ha vinto con due piazzati. Sono soddisfatto. Europa? Si fa presto a passare da un eccesso all’altro. Campionato lungo, abbiamo qualità per far male agli avversari, armi che stanno giocando meno e che ci possono dare una mano, come Sottil, che col suo ingresso ha creato tanto”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina