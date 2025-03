Montella: “Risultato fantastico. L’Ungheria non perdeva in casa da 3 anni”

Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha parlato dopo la netta vittoria per 3-0 contro l’Ungheria: “Sono davvero orgoglioso dei miei giocatori. Dall’inizio alla fine della partita hanno combattuto tutti. Ecco perché abbiamo una formazione speciale. Naturalmente, vogliamo continuare così. Se non sbaglio, c’è un’Ungheria che non perde qui da 3 anni, hanno avuto una serie positiva di 10 partite”.

“La promozione? In realtà è stato un obiettivo sin da quando sono venuto qui per la prima volta. Ecco perché è un orgoglio per tutti noi andare nella Lega A. Abbiamo un gruppo davvero promettente, penso al presente, ma penso anche al futuro. Sono davvero contento per il lavoro fatto da tutti”.

Foto: sito Turchia