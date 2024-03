Montella ricorda Barone: “Il tuo sorriso ed il tuo amore per la Fiorentina hanno migliorato il mondo del calcio”

Joe Barone non ce l’ha fatta. L’ormai ex direttore generale della Fiorentina si è spento all’età di 57 anni al San Raffaele dopo il malore accusato prima della contro l’Atalanta. Anche Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia, ha voluto rendere omaggio: “Buon viaggio Joe.

Come tutti, come chiunque ti abbia conosciuto, sono sconvolto. Mi hai dimostrato amicizia, lealtà e rispetto. Dalla prima volta a New York, all’ultima volta, pochi giorni fa a Firenze, quando ci ospitasti insieme alla federazione turca al Viola Park, un gioiello che amavi mostrare al mondo e con orgoglio sentivi tanto tuo.

La tua perseveranza, la tua disponibilità, il tuo sorriso ed il tuo amore per la Fiorentina hanno migliorato il mondo del calcio.

La Fiorentina perde un grande uomo, ed oggi è tutto buio.

Condoglianze alla famiglia ed in particolar modo a Camilla, dolcissima compagna di vita di Joe.

Ciao Joe, amico mio. Per sempre nel mio cuore”.

Foto: instagram Montella