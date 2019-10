Montella: “Ribery? Faccio valutazioni su un campione, ma che ha 36 anni. Comunque ci siamo chiariti”

“Ribery? Abbiamo un ottimo rapporto, innanzitutto. Sulla polemica di domenica dico che è stato già tutto chiarito, lui si è scusato e andiamo avanti”: così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, nella conferenza stampa della vigilia della sfida al Sassuolo. “Avevo immaginato si potesse risentire per il cambio – ha continuato il tecnico viola, tornando sulla querelle fra lui ed il 7 francese – ma stiamo parlando di un calciatore che 5 minuti prima di toccava un polpaccio, era affaticato. Devo fare delle scelte e delle valutazioni su un campione, che ha una mentalità vincente, ma anche 36 anni. Come detto, in ogni caso, ha chiesto scusa ed è stato tutto chiarito”.

Sulla compagine neroverde: “Non ha nulla da invidiare alle prime quindici del campionato, ha Berardi, Defrel, Boga, un giovane molto forte come Locatelli che sta in panchina. Ma noi vogliamo tornare a correre”.

Tante assenze fra i toscani, ma Montella spiega: “Ovviamente ci saranno dei cambi, ma specifico che coloro che mancheranno, per infortunio o squalifica, sono coloro che avrei fatto riposare”.

Foto: Instagram Fiorentina