Montella promuove Abraham: “Attacco agli spazi e fiuto del gol, con Zaniolo può decollare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Roma Vincenzo Montella ha parlato delle prestazioni di Tammy Abraham: “A me è sempre piaciuto, perché sa attaccare bene gli spazi e ha fiuto del gol. Pregi e difetti? L’aggressione a campo aperto che sa sprigionare, come lo spirito di sacrificio che mette al servizio della squadra. Forse deve crescere nella gestione della palla, in questo senso è ancora istintivo, ma spesso per una punta l’istinto è una dote fondamentale. Penso che avere un altro attaccante come Zaniolo che gli sta più vicino e gli apre spazi, lo aiuti. Con lui vicino decolla”.

Montella prosegue: “Il calcio italiano lo vedo sempre e, da campano, mi piacerebbe che il campionato lo vinca il Napoli. Mi sembra che la Roma si stia adattando sempre di più alle idee di Mourinho. Il portoghese peraltro, intelligente com’è, ha modificato qualcosa nel suo atteggiamento tattico. Mi pare un gruppo in crescita. Sono convinto che potrà lottare sia per il quarto posto che per la vittoria in Conference League”.

Foto: Twitter Fiorentina