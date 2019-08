Montella: “Mercato? Ho grande fiducia nel club. Su Ribery e l’esclusione di Biraghi…”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza in Coppa Italia: “È stata una gara difficilissima, creiamo molto ma non riusciamo a far gol. Però la squadra mi è piaciuta perché ha avuto la pazienza di provarci fino alla fine. Mercato? Ho grande fiducia nel club: in Pradè, Barone e Commisso. Ribery? E’ funzionale, così come lo è per tutti. A me servono giocatori funzionali. L’esclusione di Biraghi? Terzic mi dava più garanzie dopo qualche giorno di chiacchiericcio. Lirola? È una contusione ma ancora non ne sappiamo l’entità. Ma almeno non è muscolare. I tifosi? Sono stati super, sono loro che ci daranno una spinta in più”, ha concluso Montella.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina