Montella: “Le grandi storie nascono da partite impossibili. Ribery gioca”

La terza giornata di Serie A è alle porte e ad aprire le danze sarà la Fiorentina di Vincenzo Montella, che ospiterà la Juventus. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico viola: “La Juve ha perso solo l’8% delle partite negli ultimi 8 anni, vincendo il 70% delle partite. Va a mille all’ora, però le grandi storie nascono dalle partite impossibili. Oggi inizia la nostra storia e domani la vogliamo scrivere. Vogliamo che inizi il campionato in termine di punti e prestazioni. Ribery sta bene, lo ha dimostrato anche contro il Perugia. È un giocatore forte e, fino a prova contraria, giocherà. Quella con Ronaldo sarà una partita nella partita. Giocano nella stessa posizione e sono due stravincenti. Non penso che la debbano per forza decidere loro, ci sono altri giocatori in campo. Caceres mi è sembrato un po’ indietro, ma ha giocato due partite in Nazionale. Ieri si è allenato parzialmente con noi. Può giocare in tutti i ruoli, è un jolly preziosissimo. Nelle prime due partite c’è stata mancanza di equilibrio. Dalbert e Lirola sono due giocatori offensivi, ma comunque l’equilibrio dipende da quanto tieni la palla. Chiesa lo vedo felice. Non so se sia una partita diversa per lui, ma lo spero perché da quando ci sono io non ha mai segnato, magari lo fa domani. Sottil è un giocatore già pronto, ma che può migliorare ancora moltissimo e che avrà le sue possibilità, come già successo. In Pedro ho visto una grandissima voglia e grandi qualità fisiche, anche se è ancora un po’ indietro rispetto ai compagni. Sento grandissima fiducia da parte della società. Ci parliamo tutti i giorni. Per me sarebbe folle, non ci sarebbe motivo per un cambio. Abbiamo cambiato 18 calciatori. La società pensava che la squadra andasse cambiata e sento la fiducia di tutti. Totale. Sono sereno“.

Foto: twitter Fiorentina