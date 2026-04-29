Montella: “La Lega Serie A non ha aiutato la Nazionale. Il campionato andava fermato per far preparare i playoff. In Turchia mi hanno ascoltato”

29/04/2026 | 12:30:40

Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, affermando una sua teoria sul rinvio delle gare di campionato per aiutare l’Italia ai playoff.

Le sue parole: “Gattuso e Gravina volevano fermare il campionato per avere più tempo per prepararsi, ma non è stato possibile. La Lega Serie A non ha aiutato la Nazionale. Bisogna ripartire dalla base, non assillando i giovani con la tattica, bensì insegnandogli la tecnica”.

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Foto: sito Turchia