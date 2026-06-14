Montella: “La condizione di alcuni big non è ottimale. Yildiz non al massimo, Calhanoglu non giocava i 90 minuti da tempo”

14/06/2026 | 16:19:52

Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato a Bein Sports, tornando sul ko contro l’Australia e sulla condizione di alcuni suoi big, tra cui Yildz e Calhanoglu.

Le sue parole: “Secondo le nostre valutazioni, dovevamo impedire i contropiedi all’Australia perché attaccava velocemente. Purtroppo la condizione di molti big non era ottimale. Hakan Calhanoglu e Guler non giocavano 90 minuti da molto tempo. Avevamo bisogno di affiancare loro giocatori più energici. Lo stesso Yildiz non era al massimo. Abbiamo provato diverse combinazioni, ma il calcio è questo. Se non fai gol, non vinci”.

Foto: Instagram Montella