Montella: “In pochi sono come Calhanoglu. La Roma? Giocare ogni 3-4 giorni aiuterà Gasperini”

22/09/2025 | 16:14:05

Il tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport: “Calhanoglu? Nel suo ruolo al suo livello ce ne sono 2-3, l’anno scorso ha avuto qualche problema fisico di troppo. Problemi piccoli ma continui, adesso sta avendo continuità e ha fatto due gol straordinari contro la Juve, penso stia avendo un rendimento superlativo con l’Inter e con la Nazionale. La Roma? Hanno tanti giovani e un campione come Dybala: sono dotati di un attacco veloce e tecnico con Soulè, ma anche dei giocatori con struttura e sicuramente hanno tanti margini di miglioramento. La Roma ha iniziato un percorso con Gasperini e giocare ogni 3-4 giorni aiuta, può adattare il processo di adattamento”.

Foto: Instagram Montella