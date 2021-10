Montella: “Il Napoli è da scudetto. Ma non diciamolo altrimenti Spalletti si arrabbia”

Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor in Turchia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al Napoli capolista in Serie A e ad altri temi, come il suo carattere.

Queste le sue parole: “Non sono presuntuoso, quella è una etichetta, nel calcio te le appiccicano addosso ed è difficile toglierle. Magari non sono stato sempre capace io a dimostrare il contrario, ma la mia è sempre stata solo riservatezza e rispetto dei ruoli. Quando i miei giocatori esultano io elaboro, penso a quello da fare subito dopo, ma non significa che dentro non provo la stessa gioia. In questa esperienza turca sto certamente esternando di più le mie emozioni”.

Sul Napoli: “Non sono stupito dal fatto che sia in testa alla classifica, perché la rosa è forte e conosco benissimo Spalletti, l’ho avuto come tecnico. È sempre stato il mio preferito. Sa allenare e come chi è stato fermo un paio d’anni è pieno di energia. È abituato alle grandi piazze come Roma, Milano, San Pietroburgo. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli. La compagine azzurra è una seria candidata allo scudetto, non diciamolo perché Luciano si arrabbia”.

Sul suo carattere: “Sono molto più me stesso quando sono all’estero che in Italia. Forse perché mi sento meno giudicato. Mia moglie mi dice: finalmente sorridi e sei simpatico come nella vita di tutti i giorni. Per vent’anni da calciatore mi sono sempre sentito gli occhi addosso e questo mi ha portato ad essere più trattenuto. Un filtro inconscio che mi ha condizionato e che forse sto eliminando”.

