Montella, i terribili numeri del capolinea Fiorentina

Vincenzo Montella viaggia spedito verso l’esonero, una decisione che la Fiorentina ha ormai preso. Arrivato sulla panchina viola il 10 aprile 2019, i suoi numeri sono terribili: 26 partite, appena 5 vittorie, 7 pareggi e ben 14 sconfitte. Ventidue punti in 26 gare complessive (media 0,85 punti a partita), mentre restando solo al campionato (senza le gare con Atalanta, Monza e Cittadella in Coppa Italia) sono 16 punti (sole 3 vittorie) in 22 partite. Tra l’altro, l’ultima vittoria di Montella sulla panchina viola risale al 6 ottobre (1-0 con l’Udinese), visto che a Reggio Emilia con il Sassuolo (successo 2-1 in rimonta) l’Aeroplanino, squalificato, aveva diretto la squadra dalla tribuna (in panchina c’era Russo). Numeri impietosi che inevitabilmente hanno portato la Fiorentina a fare le dovute riflessioni. Ecco perché, come vi abbiamo raccontato, ora Iachini resta un nome caldo come sostituto di Montella: l’ex tecnico della Samp è un vecchio cuore viola ed è abituato a imprese di questo genere. Prandelli resta sullo sfondo, mentre il sogno di un grande nome (Spalletti in testa) dovrebbe essere inviato alla prossima stagione. E Ballardini? L’ex Genoa è stato avvistato in tribuna al Franchi durante Fiorentina-Roma, ma la sua presenza (in compagnia del suo storico vice Carlo Regno) era giustificata dal fatto che lo stesso Ballardini in giornata ha assistito alla partita dell’Aglianese, dove gioca suo figlio. Oggi la situazione è questa, in attesa della decisione finale della Viola su Montella, ormai al capolinea Fiorentina.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina