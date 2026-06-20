Montella: “I ragazzi non possono rimproverarsi nulla per comportamento, impegno e dedizione”

20/06/2026 | 10:28:37

La Turchia dopo 180’ è la prima grande esclusa dal Mondiale, ecco le parole di Montella, che ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno: ”Devono uscire dallo spogliatoio tristi, perché lo siamo tutti, ma anche a testa alta. I ragazzi non possono rimproverarsi nulla per comportamento, impegno e dedizione. Abbiamo dato tutto in campo. Ora prepariamo la prossima partita con il massimo impegno, è un nostro dovere mostrare in campo lo spirito che ci ha portato fino qui. Questa è una lezione che ci farà crescere come squadra, c’è amarezza”. Turchi ancora a 0, nella voce gol segnati, nonostante le tante occasioni create: “Sono nel mondo del calcio professionistico da 35 anni. Normalmente, una partita del genere capita una volta ogni 50 partite, ma è sorprendente che sia successa in due partite consecutive. Ci sono stati 62 tiri in due partite. Non sto nemmeno parlando delle percentuali di possesso palla. Il destino non era dalla nostra parte. Ho detto ai miei giocatori che hanno dato il massimo in campo e che dovrebbero tenere la testa alta. Non c’è modo di sfuggire al destino”.

Foto: Instgram Montella