Montella: “Grande vittoria. La reazione di Sottil? Forse voleva emulare Ribery”

Queste le parole di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ai microfoni Rai dopo la vittoria per 2-0 contro il Cittadella in Coppa Italia: “Partita difficile, l’abbiamo iniziata un po’ impacciati. Forse pesa il momento, però ci siamo ripresi e abbiamo fatto buon gioco creando occasioni, anche se l’espulsione ha condizionato un po’ la partita. E’ una grande vittoria in una partita che si era messa in salita. Sono felicissimo per Benassi, è colui che ha sofferto un più di tutti ultimamente. Sottil? Ha avuto una reazione, ma è un ragazzo. Ha chiesto scusa negli spogliatoi ed è stato perdonato. Forse ha voluto emulare Ribery, magari sperando di ripetere la stessa carriera (ride, ndr). Dovesse accadere ancora sarebbe grave, ma forse ce l’aveva con se stesso perché ha smania di essere protagonista: bisogna avere pazienza. Chiesa? Mi auguro che già da domenica possa ricominciare a trascinarci in campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina