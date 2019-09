Montella: “Grande soddisfazione. Milan? Nessuna rivincita, mi dispiace per i tifosi”

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria a San Siro contro il Milan: “Non è la gara perfetta ma è una grande soddisfazione battere il Milan qui, davanti a così tante persone. Non ho alcuno spirito di rivalsa verso il Milan, anche perché ai mieti tempi c’era un’altra dirigenza, e comunque abbiamo vinto una Supercoppa, riportando il Milan in Europa senza fare mercato. Per me non è stata un’esperienza negativa, anzi ringrazio sia Galliani che Fassone che mi hanno dato la possibilità di lavorare. La standing ovation a Ribery me l’aspettavo, l’ho tolto anche per questo. Si vede che non è come 5-6 anni fa ma riesce comunque ad essere sempre decisivo. Ha capacità sopra la media. La squadra ora ha delle certezze, ed oggi ho continuato con la stessa formazione nonostante fossimo alla terza in una settimana. Forse non l’avevo mai fatto prima in carriera. Capisco le difficoltà del Milan e mi dispiace per i tifosi, così come per i tanti calciatori che ho allenato. Sono momenti transitori e succedono a tutti”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina