Montella: “Feci di Locatelli il titolare del Milan. Mourinho farà grandi cose a Roma”

Vincenzo Montella, ex allenatore tra le tante di Milan e Fiorentina, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è soffermato su Manuel Locatelli. “Ne feci un titolare del Milan e a quell’età non fu una scelta facile. Ha tutto e oggi è maturato nella gestione, prima era più impulsivo. Può fare tutti i ruoli del centrocampo: è da Juve, anzi è in una squadra così che potrà crescere ancora”.

Poi sulla prossima stagione. “Favorita? Inter. Da campione in carica, sì. Anche Simone è pratico e sa dare una spinta emotiva in più. Ha una squadra altamente competitiva: Hakan ha visione di gioco e uno contro uno, per le potenzialità che ha può fare ancora di più. Con Inzaghi potrà giocare anche da in- terno come Luis Alberto alla Lazio o seconda punta. Allegri? E’ sempre stato un allenatore propositivo, già da Cagliari. Lo stimo tanto perché negli anni ha raggiunto praticità e così ha vinto. E’ estremamente intelligente e sa valorizzare le qualità del gruppo. Mourinho? Riesce a compattare la squadra in maniera eccezionale, come nessuno riesce a togliere la responsabilità dai giocatori e farli rendere al meglio. A Roma mi incuriosisce vederlo anche per questo: l’alchimia sarà decisiva, può fare grandissime cose”. Infine su Sarri: “Per trasferire i suoi concetti è quello che forse avrà bisogno di più tempo. Alla Juve aveva un po’ mutato il suo modo di essere, ora immagino vorrà tornare alle origini. Lo apprezzo moltissimo”.

FOTO: Twitter Fiorentina