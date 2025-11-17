Montella fa eco a Gattuso: “Qualificazioni da rivedere. A me piace il format della nuova Champions”

17/11/2025 | 22:55:52

Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, a margine della conferenza stampa della gara contro la Spagna, ha parlato anche lui del format delle qualificazioni al Mondiale per quanto concerne il calcio europeo.

Queste le sue parole: “Sono valutazioni che avevo fatto anche io prima di ascoltare le parole di Gattuso. È chiaro che in un girone unico è molto più facile qualificarsi che non farlo. A me piace il sistema adottato in Champions League e nelle altre competizioni europee per club e credo, o almeno questa è la mia sensazione, che la FIFA studierà una possibile riforma che segua quello stesso schema che è un po’ più equo”.

Foto: Instagram Turchia