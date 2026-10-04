Montella: “È un momento particolare. Italia? L’avevo detto che era competitiva e qualcuno mi ha deriso”

04/10/2026 | 21:26:30

Il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha concesso un’intervista a Sky Sport. Queste le sue parole:

“Momento particolare. Siamo arrivati a questo livello tutti insieme, me compreso. In queste tre partite abbiamo sbagliato, specialmente il primo tempo con l’Italia, mentre le altre sono state equilibrate, risultato a parte. Noi vogliamo portare esperienza in questa competizione, per la prima volta nella storia della Nazionale giochiamo a questi livelli in così pochi giorni. Non era mai successo. Se ho visto un’Italia diversa? Io alla vigilia la scorsa volta avevo detto che è competitiva e qualcuno mi ha deriso. Ha un grande allenatore e nelle ultime due partite ha trovato stabilità e compattezza che all’inizio non si erano viste”.

Foto: Instagram Montella