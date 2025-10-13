Montella: “Contro la Georgia è come una finale. Ozer? Grandissima delusione. Non può andare via senza avvisare”

13/10/2025 | 22:02:34

Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Georgia di domani.

Il tecnico italiano ha così parlato: “Entrambe le squadre conoscono bene l’importanza di questa partita. Noi la consideriamo come una finale, e anche la Georgia la vede allo stesso modo. Sarà una partita che potrà determinare gli equilibri del girone. Siamo consapevoli che, se vinciamo, aumenteremo le nostre possibilità nei play-off e ci avvicineremo ulteriormente all’obiettivo. In Nazionale non c’è alcun problema, c’è un’ottima atmosfera. E questo si riflette anche sul campo. A parte la partita contro la Spagna, stiamo procedendo molto bene”.

Sulla vicenda Ozer: “In tali casi anche i calciatori devono assumersi le proprie responsabilità. Avevo già preso la mia decisione quando ho scelto i giocatori. Nella sua dichiarazione, Berke ha anche detto di essere in disaccordo con le decisioni tecniche. Ribadisco: qui rappresentiamo il nostro Paese e il suo onore. Nessuno può lasciare il ritiro senza avvisare. Se lo fai, ci saranno delle conseguenze”.

E ha concluso: “Non voglio dilungarmi troppo sul caso di Berke Özer, perché domani abbiamo una partita molto più importante. Stiamo lottando per qualificarci a un Mondiale a cui non partecipiamo da tanto tempo. Ma quando ho mandato il primo invito a Berke, lui giocava ancora in seconda divisione. Durante il tour negli USA, prima che andasse al Lille, l’ho fatto giocare in due partite. Nella sua dichiarazione ha lasciato intendere che le nostre decisioni siano state influenzate dalle sue scelte personali. Se fosse stato così, non avrebbe giocato in quelle due partite. Per me è stata una grandissima delusione. Una delusione tale che qui nessuno ha il posto garantito. Prima ancora del rispetto verso di me, è fondamentale il rispetto verso il gruppo. Per questo, mi aspetto che anche Berke dia spiegazioni su quanto accaduto”.

Foto: Instagram Montella