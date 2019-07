Montella conferma: “De Rossi? Ci abbiamo provato, ma non se l’è sentita di…”

Alla vigilia della sfida con l’Arsenal nel torneo ICC, Vincenzo Montella ha parlato anche di mercato, confermato il tentativo per De Rossi, ormai promesso sposo del Boca: “I giovani che abbiamo hanno qualità. C’è da valutare quando si alzerà il livello agonistico e mentale con il campionato cosa ci potranno dare. Dovremo pensare a cosa sia migliore per la loro crescita. Non posso commentare nomi che sono fittizi e i calciatori che ci vengono associati. Ho fiducia in Pradè e bisogna focalizzarsi sui calciatori di cui ha parlato in conferenza. Guardiamo a quelle caratteristiche sperando di riuscire a trovarne qualcuno. De Rossi? Ci abbiamo provato, era tentato ma alla fine non se l’è sentita di giocare per un’altra squadra italiana. Non ci sono più possibilità”, ha chiuso Montella.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina