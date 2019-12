Montella: “Commisso è deluso, ma sento la fiducia del club. Da parte mia c’è voglia di rivalsa”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta maturata per 2 a 1 sul campo del Torino: “C’è tanta rabbia, la squadra ha fatto una partita alla pari con il Torino. Il primo tempo è stato poco aggressivo, la squadra era contratta e non va bene. Poi c’è stata la reazione, abbiamo creato occasioni, ma manca concretezza. Bisogna fare gol nel calcio, riparto dalla rabbia che i giocatori hanno messo nel secondo tempo“.

Rischio esonero

“Commisso? Non l’ho ancora visto, siamo qui. Viaggeremo insieme, immagino sia deluso del risultato. Non è abituato a perdere nella vita, ma noi siamo qui pronti a superare insieme questo momento. Sento la fiducia del club, devo fare di più e spronare la squadra. Gli obiettivi erano ben chiari, oggi al Torino mancava Belotti ma aveva Zaza. Accetto le critiche, ci vuole pazienza di far crescere i nostri ragazzi”.

Ruolo di Chiesa

“Con il Lecce abbiamo creato 10 occasioni da gol, oggi 3-4 nitide nella ripresa. E’ un momento delicato, la squadra gioca senza tranquillità. Credo di tirare fuori il meglio da tutti, ogni domenica. Chiesa deve fare l’esterno, poi se si aprono gli spazi venire dentro al campo. Ha fatto bene, è sempre l’ultimo a mollare”.

Le voci su Gattuso

“Gattuso? Le voci fanno parte del mestiere, ci sono allenatori esonerati con meno sconfitte delle mie, e altri tenuti di più. Ho la forza per proseguire, da parte mia c’è voglia di rivalsa, animo: c’è fiducia che le cose possano migliorare”.

Foto: Twitter Fiorentina