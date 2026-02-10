Montella: “Chivu ha un’intelligenza fuori misura. Inter-Juve sarà uno spettacolo”

10/02/2026 | 18:20:45

Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport dopo la visita al centro sportivo dell’Inter: “È stato piacevole ritrovare Cristian, c’è un grande rapporto che è rimasto tutt’ora, gli auguro il meglio perché è un ragazzo perbene. Sta dimostrando di essere un grande allenatore con un’intelligenza fuori misura, farà molto bene. È sempre un classico, un derby d’Italia che regala sempre grandi emozioni, credo che sarà un grandissimo spettacolo al di là del risultato. Calhanoglu e Yildiz? In Nazionale molto dipende da come arrivano i giocatori, soprattutto per quelli più importanti è necessario che arrivino nelle migliori condizioni“.

Foto: Instagram Montella