Montella: “Chiesa a volte frenetico. Nainggolan? Era tentato da Firenze, ma poi…”

Conferenza stampa per Vincenzo Montella. Il tecnico della Fiorentina ha presentato la sfida di domani contro il Cagliari, valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A: “Loro sono un pò la rivelazione del campionato, con il centrocampo che è il punto forte di Maran. Sarà una bella partita perché i sardi sono in salute, il campo è un po’ più stretto degli altri di Serie A e questo favorirà la pressione”.

Il tecnico campano ha poi svelato un retroscena di mercato: “Volevamo Nainggolan. C’è stata la possibilità, io lo stimo e lui era tentato dal venire a Firenze. Ma poi ha preferito fare una scelta diversa ed è andato a Cagliari”.

Su Chiesa, poco preciso sotto porta: “In Italia solo Cristiano Ronaldo tira più di lui, quindi credo sia normale sbagli anche di più. Deve migliorare comunque nella gestione, a volte è un pò frenetico”.

Foto: Fiorentina Twitter