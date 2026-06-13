Montella: “Calhanoglu e Yildiz? Ultimamente hanno giocato poco, non so che tenuta potranno avere”

13/06/2026 | 16:20:44

Il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto ai Mondiali: “C’è tanta emozione e fiducia nel fatto che ora faremo bene. Siamo consapevoli della sfida che ci attende, ma vogliamo godercela e fare in modo che la nazione sia orgogliosa di noi. Sento questa responsabilità e so che dobbiamo dare il massimo. La sento ancora di più perché per me questo Paese è come una seconda casa e la mia passione per la squadra è totale. Calhanoglu e Yildiz? Negli ultimi mesi hanno giocato poco per qualche problema fisico, non so che tenuta potranno avere”.

Foto: Instagram Montella