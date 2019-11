Montella: “Buona la reazione, siamo una squadra giovane. Chiesa generoso, ha giocato con l’influenza”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio con il Parma ai microfoni di Sky Sport: “Quando hai tanti U23 in campo ci sta di avere qualche difficoltà. Mi è piaciuto il secondo tempo. la squadra ha reagito in maniera eccellente. Ho visto tanti miei ragazzi non soddisfatti nello spogliatoio, quindi stiamo migliorando anche come mentalità. Dovevamo dare qualcosa in più, il gol del Parma ci ha svegliato. La Fiorentina ha avuto una bella reazione, abbiamo tirato 19 volte in porta. Se fossimo stati più precisi avremmo potuto portare a casa i tre punti. Giocare tre partite ravvicinate non è stato facile. Chiesa? Federico è un generoso con grande capacità. Oggi ha giocato con l’influenza. Deve cercare di dialogare più con i compagni per quanto riguarda il campo. La lente d’ingrandimento è sempre addosso a lui, ma anche col Parma ha fatto una partita generoso. Riguardando la sua palla persa è normale che ti arrabbi un po’, ma ricordiamoci che ha 22 anni. Potenzialmente diventerà un top player. Ascolta e ha voglia di migliorarsi. È un orgoglio allenare questi ragazzi, l’ossatura la stiamo creando. Si vede anche nel rinnovo dei contratti di tutti i giovani”.

Foto: Fiorentina Twitter