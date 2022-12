Nel derby italiano di Turchia tra Vincenzo Montella e Andrea Pirlo è stato il primo a fare festa. L’Adana Demirspor si è imposto per 2-1 e ha raggiunto momentaneamente il secondo posto in classifica, anche se in condominio. Per il Karagumruk è un momento più difficile, in fondo alla classifica, non è servito l’ennesimo gol di Borini (obiettivo del Verona) per evitare la sconfitta.

Foto: Twitter Fiorentina