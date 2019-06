Montella: “Mi aspettavo la conferma. La società ha soltanto preso del tempo per decidere”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana a proposito della propria conferma sulla panchina viola: “Se me lo aspettassi? Fino a prova contraria sì, non c’era mai stato nulla di diverso oltre al tempo che la società si è presa per decidere. Questo mi fa ancora più piacere perché significa che la scelta è stata ponderata. Hanno fiducia e stima in me, sono molto motivato e contento”.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina