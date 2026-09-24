Montella: “A volte non allenare è un vantaggio, ti permette di osservare da vicino il panorama internazionale”

24/09/2026 | 13:30:37

Intervistato da L’Equipe, Vincenzo Montella ha parlato di Zidane, suo prossimo avversario con la Francia: “La mia stima per lui risale a molto tempo fa. È una fonte di soddisfazione, una piccola gioia, c’è un pizzico di vanità, perché sono al suo livello. Soprattutto, è stimolante poter affrontare un avversario fortissimo con giocatori fortissimi in ogni ruolo. Zidane è molto intelligente; il fatto di non allenare non significa che non ci si possa migliorare o rimanere aggiornati su ciò che accade. A volte, quando si è senza una squadra, si riesce a osservare più da vicino il panorama internazionale; è persino un vantaggio, perché se si allena ogni stagione, si ha poco tempo per osservare cosa succede intorno”.

foto x turchia