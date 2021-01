Montalto saluta i tifosi: “È stato un onore indossare questa maglia. Grazie Bari”

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Adriano Montalto ha annunciato il proprio addio e ha voluto salutare la città e la squadra di Bari. Come vi stiamo raccontando da giorni, il futuro dell’attaccante continuerà in Serie B con la maglia della Reggina. Questo il ringraziamento: “È arrivato il momento dei saluti, speravo più avanti ma… – scrive il giocatore – È stato un onore indossare la maglia del Bari e giocare in uno stadio meraviglioso. Onorato di aver fatto parte di un gruppo di persone vere e uniti per lottare per un unico obiettivo . Mi hanno fatto sentire dal primo giorno uno di loro. Mi dispiace non aver visto lo stadio pieno di tifosi e gioire insieme a loro. Grazie la Bari”.

