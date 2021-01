Anche questa va in porto: vi avevamo anticipato già la scorsa settimana che Adriano Montalto avrebbe lasciato il Bari e sarebbe diventato il nuovo attaccante della Reggina nell’ambito dell’operazione che avrebbe contestualmente portato Cianci in Puglia. Tutto ok, ecco la foto di Montalto che firma il contratto che lo legherà alla Reggina.

Foto: comunicato Reggina