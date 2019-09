Monopoli, esonerato Roselli. In panchina torna Scienza

Cambio di guida tecnica in casa Monopoli, dove l’ormai ex-allenatore Giorgio Roselli viene esonerato dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Paganese alla seconda giornata di Serie C. Al suo posto viene richiamato Giuseppe Scienza, in carica già dal 2017 alla scorsa estate della squadra biancoverde. Questi i due comunicati societari: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Giorgio Roselli. La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune umane e professionali”. E sul nuovo tecnico: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver affidato l’incarico della guida tecnica della prima squadra al mister Giuseppe Scienza. Il tecnico di Domodossola ha guidato i biancoverdi dal dicembre del 2017 fino al termine della stagione 2018-2019, portando il club allo storico raggiungimento, per 2 anni consecutivi, di Playoff e Coppa Italia Nazionale. Sono 58 le presenze di Scienza sulla panchina del Monopoli, con una media punti di 1,53 a partita e record stabilito, nella s.s. 2017-18, come miglior piazzamento di sempre del Monopoli in terza serie e punti conquistati. La conferenza stampa di presentazione del tecnico biancoverde si terrà domani, martedì 3 settembre alle ore 16.00, nella sala stampa dello stadio Veneziani“.

Foto: sito ufficiale Monopoli