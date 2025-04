MONGA, UN DEBUTTO DA RECORD IN PREMIER

Lunedì sera, il Leicester per la sfida contro il Newcastle ha fatto esordire un giovanissimo talento. Si tratta di Jeremy Monga, calciatore inglese, nato il 10 luglio 2009. Il 7 aprile 2025, all’età di 15 anni e 271 giorni, ha esordito in Premier League durante una partita contro il Newcastle United, diventando così il secondo giocatore più giovane nella storia della competizione, dopo Ethan Nwaneri. Una serata da record in Premier, per il ragazzo e il Leicester. Un esordio che è dovuto arrivare indossando una maglietta “speciale” senza il main sponsor del club sul petto, seguendo una regola precisa imposta del campionato inglese.

Per qualcuno poteva trattarsi di un clamoroso abbaglio del club, con un errore clamoroso, ma la risposta è arrivata quasi subito dopo, seguendo le regole ufficiali messe in atto dalla Premier League e dalla FA, secondo cui tutti i giocatori minorenni che giocano gare ufficiali non possono essere veicoli pubblicitari per siti di scommesse com’è di fatto il main sponsor del Leicester City. Così, scoperto l’arcano: nessun errore o dimenticanza, semplicemente Monga è ancora troppo giovane per sponsorizzare il gioco online.

Ma poco importa, la serata di lunedì scorso resterà lo stesso record per il club e per il ragazzo, n0nostante il Leicester rischia di retrocedere.

Monga ricopre il ruolo di ala nelle giovanili del Leicester, ruolo che ha poi ricoperto in questa serata del debutto.

La sua prestazione ha attirato l’attenzione di numerosi club europei di alto livello. Secondo alcune fonti, il Manchester City sarebbe pronto a presentare un’offerta per acquisire Monga, valutato intorno ai 15 milioni di sterline. Anche il Chelsea ha mostrato interesse, rendendo la sua situazione ancora più interessante.

Leicester City ha riconosciuto il talento eccezionale di Monga, integrandolo rapidamente nella prima squadra nonostante la sua giovane età. Il manager Ruud van Nistelrooy ha enfatizzato l’importanza del talento, indipendentemente dall’età, dando a Monga l’opportunità di allenarsi con i senior e di debuttare in Premier League. ​

Considerando le sue straordinarie capacità tecniche, velocità e visione di gioco, Monga è visto come uno dei giovani più promettenti del calcio inglese. Il suo futuro appare luminoso, con numerose opportunità che lo attendono sia a livello di club che internazionale.

Monga ha avuto una grande stagione con l’Under 18 del Leicester, 5 presenze, 1 gol e 4 assist, una presenza in Fa Youth Cup, 8 presenze, 2 gol e 2 assist in Premier League 2. Monga è un giocatore che fa della rapidità il suo punto di forza, molto bravo nell’uno contro uno, bravo a saltare l’uomo. Ha ovviamente tantissimi margini di crescita, può essere un futuro talento del calcio europeo.

Ha tutto per esplodere, ora ha bisogno di crescere con costanza e continuità, senza fretta, e dimostrare il suo enorme potenziale.

Jeremy Monga’s numbers 📊 🔹 Aged 15 years and 271 days on debut

🔹 Second youngest ever @premierleague player

🔹 @England Under-15s and Under-16s international

🔹 Our second youngest appearance maker

🔹 Joined us at Under-9s pic.twitter.com/ETLs3cpMXh — Leicester City (@LCFC) April 8, 2025

Foto: X Leicester City