Monga: “Ho capito subito che il City era la scelta giusta per me. Far parte di questo club è un sogno che si avvera”

11/07/2026 | 12:56:14

Il neo acquisto del Manchester City Jeremy Monga, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del suo arrivo. Queste le sue parole:

“Quando ho saputo che il Manchester City era interessato, ho capito subito che era la scelta giusta per me. Per qualsiasi giovane calciatore, entrare a far parte di questo fantastico club è un sogno che si avvera. Questo è stato il miglior club in Inghilterra negli ultimi 10 anni. E ha anche dato opportunità a giocatori provenienti dall’Academy come Phil Foden e Nico O’Reilly, il che dimostra che il percorso di crescita esiste. È un privilegio essere qui e sono lieto di essermi unito a questo gruppo”.

Foto: sito Manchester City