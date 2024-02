Mondo del calcio in lutto: è morto Andreas Brehme

Andreas Brehme, storico calciatore di Inter e Bayern Monaco, è morto la scorsa notte a Monaco di Baviera per arresto cardiaco all’età di 63 anni. A riportarlo è il quotidiano tedesco Bild, specificando che l’ex nerazzurro era stato portato d’urgenza in un pronto soccorso vicino a casa, senza che però i medici siano riusciti a salvarlo. Durante la sua lunga carriera, oltre che per Inter e Bayern, Brehme aveva giocato anche per il Saarbrücken, il Kaiserslautern e il Real Saragozza. A queste va inoltre aggiunta la parentesi con la nazionale tedesca con cui aveva vinto, grazie ad un suo gol decisivo, il Mondiale del 1990.

Foto: Twitter Andreas Brehme