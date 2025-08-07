Esclusiva: pressing Cremonese, Bondo apre. La possibile formula

07/08/2025 | 11:47:42

Warren Bondo apre alla Cremonese. Dopo la riflessione dei giorni scorsi e la parziale chiusura, le cose stanno cambiando. Il Milan ha preso Jashari e non intende cedere Musah a meno di proposte faraoniche, così a centrocampo sono in 7 all’interno di una stagione che prevede soltanto campionato e Coppa Italia. E così Bondo ora ci sta pensando seriamente, nelle prossime ore ci sarà un dialogo con Davide Nicola che lo vuole a ogni costo. La Cremonese ci crede così tanto che lo prenderebbe anche in prestito secco, senza garanzie sul cartellino, probabilmente oneroso e pagherebbe l’intero ingaggio del centrocampista. Bondo e la Cremonese: svolta improvvisa, si può andare fino in fondo.

Foto: Bondo, Instagram Milan