Mondiali, Vincic l’arbitro della finale Spagna-Argentina

Reso noto l’arbitro della finale della Coppa del Mondo. Sarà lo sloveno Slavko Vincic. Collina, designatore FIFA, rende noto la sua scelta: “E’ la terza volta che designo l’arbitro della finale, e tutte le volte mi viene la pelle d’oca: la scelta è un processo complesso, ci sono molti pezzi del puzzle, ma devono essere combinati tutti insieme per ottenere il quadro dell’arbitro della finale, ed è qualcosa che attraversa tutta la competizione – ha spiegato il responsabile degli arbitri Fifa -. Naturalmente, ciò che conta di più sono le prestazioni. Anche le partite che hanno arbitrato in precedenza, anche il fatto che la sua squadra non sia in gara in questa competizione, ma principalmente le prestazioni” le parole dell’ex arbitro ai media.

Foto: x UEFA