Mondiali Under 20, sorteggiati i gironi. Italia con Australia, Argentina e Cuba

30/05/2025 | 23:50:47

Australia, Cuba e Argentina. Queste le avversarie della Nazionale Under 20 nella fase a gironi del Mondiale che si disputerà in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre, con gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi (in prima fascia nel sorteggio) che si presentano all’appuntamento da vicecampioni del mondo dopo la finale persa nel giugno 2023 contro l’Uruguay proprio in Argentina, una delle tre avversarie in Cile. Saranno 24 le nazionali al via del Mondiale, che si giocherà in quattro sedi: Rancagua, Santiago, Talca e Valparaiso. Accederanno agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze.

L’Italia giocherà le tre gare del Gruppo D a Valparaiso, capitale dell’omonima provincia e regione, città portuale di circa 320mila abitanti. Esordio domenica 28 settembre alle 23 italiane contro l’Australia; stesso orario per la partita di mercoledì 1° ottobre contro Cuba, mentre il match contro l’Argentina si giocherà alle ore 2 della notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre.

“Più che le squadre da affrontare era importante l’aspetto logistico – l’analisi di Corradi -. Il fatto di essere a Valparaiso, città sul mare e con strutture di alto livello, ci permetterà di prepararci bene. Parlando delle avversarie, l’Argentina è sicuramente una delle pretendenti al titolo, con il sorteggio che ci ha messo di fronte anche Australia e Cuba. Sappiamo che l’obiettivo è quello di passare il primo turno, poi vedremo gli incastri, ma quando sei l’Italia e affronti una competizione del genere sono più le squadre avversarie che temono te rispetto al fatto che tu possa temere le avversarie. Vedremo poi come riusciremo a preparare l’evento, visto lo spostamento a settembre che ha condizionato un po’ tutti gli allenatori. C’è però grande consapevolezza e, arrivando al sorteggio, si percepisce l’importanza della competizione e di essere qui a rappresentare il tuo paese. Ci sono grande senso di responsabilità, orgoglio e voglia di scendere in campo”.

L’Argentina si presenta al Mondiale Under 20 dopo aver chiuso al secondo posto alle spalle del Brasile il Sudamericano Sub-20 disputato proprio in Cile tra gennaio e febbraio. Cuba, invece, arriva dalla semifinale persa contro il Messico padrone di casa nel Concacaf U20 Championship giocato tra luglio e agosto 2024. L’Australia, infine, ha disputato le qualificazioni asiatiche, vincendo nel marzo scorso ai rigori la finale dell’U-20 Asian Cup contro l’Arabia Saudita.

Foto logo Fifa