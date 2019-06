Mondiali Under 20, il quadro dei quarti di finale: sarà Italia-Mali

Si è completato il quadro degli ottavi di finale del Mondiale Under 20. In serata il Mali ha battuto a sorpresa l’Argentina ai calci di rigore e ora troverà l’Italia (gara in programma il 7 giugno a Tychy). Di seguito i quarti di finale:

COLOMBIA-UCRAINA

ITALIA-MALI

STATI UNITI-ECUADOR

COREA DEL SUD-SENEGAL