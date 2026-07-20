Mondiali, Nico Williams cuore d’oro: regala la medaglia d’oro alla mamma in tribuna

20/07/2026 | 10:59:53

Assist di Nico Williams e gol di Ferran Torres: i due cambi di De La Fuente che hanno deciso la finale della Coppa del Mondo. L’ala dell’Athletic Bilbao, che era stato protagonista a Euro2024 con una rete in finale, ha giocato soltanto spezzoni a causa di condizioni fisiche tutt’altro che ottimali. Entrato al 75′ minuto al posto di uno spento Alex Baena, Nico Williams ha incendiato la fascia puntando ripetutamente Molina, fino al momento decisivo. Su un cross, apparentemente innocuo, lo spagnolo svetta sul terzino argentino e dà un cioccolatino soltanto da scartare a Ferran Torres. È il gol del Mondiale e di un’intera nazione. Al termine della premiazione, Williams ha regalato la medaglia d’oro alla propria mamma, visibilmente emozionata in tribuna, al fianco della famiglia. Uno dei gesti più dolci che ci lascia questo Mondiale.

Foto: Athletic Xtra