Mondiali, Maradona profetizzò: “Nel 2026 vincerà il Messico, gli americani vorranno giocare quattro tempi”

02/07/2026 | 13:00:06

Suonano profetiche le parole riportate da Marca che il compianto Diego Armando Maradona pronunciò nel 2018, quando venne interpellato sui Mondiali che si sarebbero disputati proprio nel 2026 in USA, Canada e Messico: “Gli americani vorranno quattro tempi per la pubblicità. Non mi piace, non c’è passione. I canadesi saranno anche bravi sciatori, ma gli americani volevano fare quattro tempi da 25 minuti ciascuno per farsi pubblicità. Noi dovevamo giocare per 100 minuti. Con quel Mondiale, il Messico ne esce vincitore, anche se non se lo merita”.

foto x gimnasia