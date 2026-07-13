Mondiali, le semifinaliste sono le prime 4 del ranking FIFA. Non era mai accaduto

13/07/2026 | 11:25:34

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, le quattro semifinaliste coincidono con le prime quattro nazionali del Ranking FIFA: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Ci sarà la sfida tra prima vs terza e seconda vs quarta. Una sorta di griglia playoff per coefficiente, che premia, solitamente le teste di serie. Durante il sorteggio la Fifa aveva introdotto una novità regolamentare che garantiva alle prime quattro del ranking percorsi separati qualora avessero chiuso al primo posto i rispettivi gironi. E le 4 big ne hanno approfittato. Ovviamente vincendo gare non facili, la Spagna su tutte ha avuto un percorso durissimo, con Portogallo agli ottavi e Belgio ai quarti. La Francia ha dovuto eliminare il forte Marocco, l’Inghilterra la temibile Norvegia di Haaland. Solo l’Argentina diciamo ha avuto un percorso abbastanza semplice, con Capo Verde, Egitto e Svizzera nella fase ad eliminazione diretta.

Foto: X FIFA