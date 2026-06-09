Mondiali, le designazioni delle prime 4 partite. Di Bello al VAR per Corea del Sud-Repubblica Ceca
09/06/2026 | 10:30:00
La Fifa ha reso note le squadre arbitrali che dovranno dirigere i primi quattro match del Mondiale. Presente anche l’italiano Marco Di Bello, che sarà il Supporto al Var nella seconda partita del torneo tra la Corea del Sud e la Repubblica Ceca.
Queste le designazioni:
MESSICO-SUDAFRICA
Arbitro: Sampaio (BRA)
Assistenti: Pires (BRA), Boschilia (BRA)
IV Uomo: Benitez (PAR)
VAR: Gallo (COL) A-VAR: Lara (CHI) Support VAR: Brisard (FRA)
COREA DEL SUD-REPUBBLICA CECA
Arbitro: Mohamed (EGY)
Assistenti: Abouelregal (EGY), Hossam Taha (EGY)
IV Uomo: Calderon (CRI)
VAR: Ashour (EGY) A-VAR: Dickerson (USA) Support VAR: Di Bello (ITA)
CANADA-BOSNIA
Arbitro: Tello (ARG) Assistenti: Belatti (ARG), Chade (ARG)
IV Uomo: Alturais (SAU)
VAR: Mastrangelo (ARG) A-VAR: Garcia (URY) Support VAR: Guzman (NIC)
STATI UNITI-PARAGUAY
Arbitro: Makkelie (NED)
Assistenti: Steegstra (NED), De Vries (NED)
IV Uomo: Araki (JAP)
VAR: Del Cerro Grande (ESP) A-VAR: Higler (NED) Support VAR: Almarri (QAT)