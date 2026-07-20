Mondiali, delirio Spagna: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi iberici

20/07/2026 | 10:35:01

Il gol al 106′ minuto di gioco di Ferran Torres ha regalato alla Spagna il suo secondo Mondiale, sedici anni dopo la prima volta. Un trionfo meritato grazie al gioco corale voluto dal CT De La Fuente, capace di scendere in campo con estrema tranquillità ad ogni fase ad eliminazione diretta. In Spagna sono già iniziati i festeggiamenti e i principali quotidiani sportivi iberici hanno, così, aperto le prime pagine di un giorno storico.