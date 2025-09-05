Mondiali 2026, sono sedici le squadre già qualificate

05/09/2025 | 10:25:36

Dopo Argentina, Brasile ed Ecuador, nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada anche Colombia, Paraguay e Uruguay hanno staccato il biglietto. Ecco le nazionali qualificate:

Nazionali ospitanti:

USA

Messico

Canada

Nazionali qualificate:

Giappone

Nuova Zelanda

Iran

Argentina

Uzbekistan

Corea del Sud

Giordania

Australia

Brasile

Ecuador

Colombia

Paraguay

Uruguay

foto x Fifa