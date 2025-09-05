Mondiali 2026, sono sedici le squadre già qualificate
05/09/2025 | 10:25:36
Dopo Argentina, Brasile ed Ecuador, nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada anche Colombia, Paraguay e Uruguay hanno staccato il biglietto. Ecco le nazionali qualificate:
Nazionali ospitanti:
USA
Messico
Canada
Nazionali qualificate:
Giappone
Nuova Zelanda
Iran
Argentina
Uzbekistan
Corea del Sud
Giordania
Australia
Brasile
Ecuador
Colombia
Paraguay
Uruguay
