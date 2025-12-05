Mondiali 2026: l’Italia troverebbe Canada, Svizzera e Qatar. Tutti i gironi (Mbappé contro Haaland)

05/12/2025 | 20:13:49

Sono iniziati alle 18 i sorteggi dei gironi della Coppa del Mondo 2026.

Il torneo prenderà il via ufficialmente l’11 giugno con la partita inaugurale allo Stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finale si disputerà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Le squadre partecipanti saranno 48, suddivise in dodici gruppi da quattro.

L’Italia, che deve ancora affrontare i playoff, potrà comunque seguire con interesse i sorteggi di questa sera, poiché anche le vincitrici degli spareggi verranno inserite nei gironi insieme alle altre nazionali. L’Italia verrà sorteggiata insieme alle altre squadre impegnate nei playoff europei del percorso A.

Questi sono i gironi del Mondiale:

Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, playoff europei D.

Gruppo B: Canada , playoff europei A, Qatar, Svizzera.

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia.

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, playoff europei C .

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador.

Gruppo F: Olanda, Giappone, playoff europei B, Tunisia.

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda.

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Gruppo I: Francia, Senegal, FIFA playoff 2, Norvegia.

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania.

Gruppo K: Portogallo, FIFA playoff 1, Uzbekistan, Colombia.

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.

Foto: Instagram World Cup