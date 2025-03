Mondiali 2026, Iran qualificato grazie a una doppietta di Taremi

L’Iran strappa il pass per la Coppa del Mondo del 2026 grazie a un pareggio per 2-2 contro l’Uzbekistan. Mehdi Taremi protagonista per la qualificazione.

Il centravanti dell‘Inter in gran rispolvero, sfoderando una doppietta da attaccante vero: una volée di destro terrificante sotto la traversa e una zampata da rapace d’area per rimontare gli uzbeki. Così facendo l’Iran rimane in testa alla classifica del gruppo A con 20 punti, tenendo a distanza i diretti avversari in ritardo di tre punti.

Foto: Instagram Taremi