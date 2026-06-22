Mondiali 2026: i calciatori più preziosi della kermesse americana

22/06/2026 | 08:08:54

Il Mondiale nordamericano ha ufficialmente preso il via, mettendo subito in mostra i talenti più preziosi del pianeta calcistico. Secondo le rilevazioni di Transfermarkt, la top 30 dei calciatori presenti tocca la cifra monstre di 3,42 miliardi di euro complessivi, guidata dalla coppia d’oro formata da Lamine Yamal ed Erling Haaland, valutati ben 200 milioni di euro ciascuno. Subito dietro seguono Kylian Mbappé a quota 180 milioni, oltre a Pedri e Michael Olise appaiati a 150 milioni. A difendere il blasone della Serie A tra i primissimi della classe c’è unicamente l’interista Lautaro Martínez, posizionato a quota 85 milioni.

I valori economici delle rose si riflettono in maniera abbastanza fedele nelle analisi degli esperti per la vittoria finale della competizione. Dalle attuali quote vincente mondiali, la Francia si attesta in cima alle preferenze dei bookmaker a 5.00, incalzata da vicino dalla Spagna a 7.50 e dal Portogallo a 8.00. Più staccate troviamo l’Inghilterra bancata a 9.00, i campioni in carica dell’Argentina a 10.00 e il Brasile a 12.00. Chiudono la griglia delle principali accreditate la Germania a 17.00, l’Olanda a 18.00, la Norvegia di Haaland a 25.00 e il sorprendente Marocco proposto a 35.00.

In questo scenario dorato salta subito all’occhio l’assenza della Nazionale italiana, rimasta fuori dalla fase finale della Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva. Nonostante la clamorosa e dolorosa esclusione degli Azzurri, il tricolore riesce comunque a essere rappresentato sul rettangolo verde grazie alla classe arbitrale. Il fischietto azzurro Maurizio Mariani è stato infatti inserito nella lista dei direttori di gara della FIFA, ottenendo già una prestigiosa designazione per il match tra Arabia Saudita e Uruguay valido per la fase a gironi, portando così un pizzico di Italia nel torneo.

Tornando al valore degli atleti protagonisti, la mappa geopolitica di questa rassegna iridata vede una netta egemonia dei club di prima fascia europea nella composizione dei blocchi più costosi. Il Paris Saint-Germain domina la graduatoria per club con ben sei rappresentanti nella top 30, seguito a ruota dal Real Madrid con cinque elementi e dal terzetto composto da Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco a quota tre. La Premier League si conferma il torneo più ricco esprimendo dieci calciatori, mentre a livello di nazionalità è proprio la Francia a fare la voce grossa con sei rappresentanti totali.

La combinazione tra il valore economico dei singoli campioni e la solidità organizzativa delle rispettive selezioni guiderà l’esito di un torneo lunghissimo e ricco di insidie. Stelle emergenti come Désiré Doué e Jude Bellingham cercheranno di scardinare i pronostici della vigilia, regalando ai propri tifosi notti indimenticabili. I campi di Stati Uniti, Messico e Canada hanno appena iniziato a emettere i loro primi verdetti, ma la corsa verso la finale del prossimo luglio si preannuncia già entusiasmante e aperta a qualsiasi colpo di scena.