Mondiali 2026, ecco le squadre già qualificate
18/11/2025 | 23:35:29
In attesa dei playoff e dimaltre qualificazioni, ecco l’elenco delle squadre già qualificate per i Mondiali del 2026.
SQUADRE QUALIFICATE
Paesi organizzatori (3): Canada, Messico, USA
UEFA (12 su 12): Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Scozia, Austria
CONMEBOL (6 su 6): Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay
CAF (9 su 9): Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d’Avorio, Senegal
AFC (8 su 8): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita CONCACAF (0 su 3)
OFC (1 su 1): Nuova Zelanda
PLAYOFF (0 su 6) in corso
Foto: sito Fifa