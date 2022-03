Mondiali 2022, Ecuador e Uruguay volano in Qatar. Lapadula e il Perù sperano ancora

Si sono giocate nella notte le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar per il girone sudamericano. Successi per Ecuador e Uruguay, che entrambe vincono e staccano il pass per la competizione. Già qualificate Brasile e Argentina, mentre resta da assegnare l’ultimo posto che dovrà passare per dei playoff. Al momento è il Perù di Lapadula a sorridere, che in caso di successo martedì notte con il Paraguay si confermerebbe quinto in classifica.

FOTO: Twitter Perù